Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:46

Şarkıcı Ceylan'ın sır gibi sakladığı oğlu herkesi şaşırttı! İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın Marilyn Monroe imajı gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, magazinde sık sık değişimiyle yer buluyor. Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla merak konusu olan Ceylan son olarak yeni şarkısı ile geri döndü. 2. Sayfa'ya katılan Ceylan sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen'i adeta sır gibi saklaması dikkat çekerken şarkıcı bir süre önce kural bozmuş ve oğlu ile paylaşımda bulunmuştu. İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen...