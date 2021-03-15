Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Hedefi olan 36 bedene ulaşan Deniz Seki adeta yeniden doğdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Deniz Seki son olarak beyaz mini elbisesi ile poz verdi. Deniz Seki'nin yeni hali ile nefes kesti...