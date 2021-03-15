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Şarkıcı adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle !

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Hedefi olan 36 bedene ulaşan Deniz Seki adeta yeniden doğdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Deniz Seki son olarak beyaz mini elbisesi ile poz verdi. ile ...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:20
Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı.

Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Hedefi olan 36 bedene ulaşan adeta yeniden doğdu.

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Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan son olarak beyaz mini elbisesi ile poz verdi.

Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

'nin yeni hali ile ...

Şarkıcı Deniz Seki adeta yeniden doğdu! Beyaz minisi ile poz veren Deniz Seki güzelliğiyle nefes kesti!

50 yaşındaki şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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