Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
06:37
Şarkıcı Doğuş'tan doğum gününde aile pozu! Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti...
Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar bir araya gelmişti. Ortaya atılan yasak aşk iddiaları da çiftin evliliğini yıkamamıştı. Dün doğum günü olan Doğuş, eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak "Evet diyecek tek şey, bugün olduk 50" dedi. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...