Şarkıcı Doğuş'tan doğum gününde aile pozu! Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti...

Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, yeni şarkısı hakkında "Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak; onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım" açıklamasını yapmıştı.