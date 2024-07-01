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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'tan doğum gününde aile pozu! Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 06:37

Şarkıcı Doğuş'tan doğum gününde aile pozu! Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti...

Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar bir araya gelmişti. Ortaya atılan yasak aşk iddiaları da çiftin evliliğini yıkamamıştı. Dün doğum günü olan Doğuş, eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak "Evet diyecek tek şey, bugün olduk 50" dedi. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...

Şarkıcı Doğuş’tan doğum gününde aile pozu! Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Dünya starı olacaklarına eminim demişti...

Armut dibine düştü! Doğuş'un ikizleri de şarkıcı olma yolunda... Geçtiğimiz aylarda 'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, açıklamalarıyla dikkat çekmişti...

Şarkıcı Doğuş’tan doğum gününde aile pozu! Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Dünya starı olacaklarına eminim demişti...

Baba sevgisini tatmadan büyüyen Doğuş, "Babam" şarkısını yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu.

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Şarkıcı Doğuş’tan doğum gününde aile pozu! Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Dünya starı olacaklarına eminim demişti...

Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, yeni şarkısı hakkında "Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak; onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı Doğuş’tan doğum gününde aile pozu! Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Dünya starı olacaklarına eminim demişti...

"DOĞUŞ SEVERLER BAYILACAK"

Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya'da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, "Yapımcımız klip için Almanya'dan geldi ve maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu" demişti.

Şarkıcı Doğuş’tan doğum gününde aile pozu! Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Dünya starı olacaklarına eminim demişti...

"THOMAS SHELBY'DEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"

Kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini belirten sanatçı, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Thomas Shelby' (Cillian Murphy hayat verdi) karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım.

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