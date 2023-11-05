Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:14
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
13:22
Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!
9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Eşini aldattığı konuşulan Doğuş sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bozdu... İşte Doğuş'un yasak aşk iddiaları sonrası "Boşanacaklar mı?" sorusuna verdiği o yanıt...