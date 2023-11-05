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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:22

Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Eşini aldattığı konuşulan Doğuş sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bozdu... İşte Doğuş'un yasak aşk iddiaları sonrası "Boşanacaklar mı?" sorusuna verdiği o yanıt...

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

Doğuş'tan skandal iddialara yanıt geldi! Yasak aşkına imam nikahı kıydığı iddia edilmişti...

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

Şarkıcı Doğuş 9 yıllık eşini aldattı mı? Skandal yasak aşk iddiası magazin kulislerini çalkaladı!

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Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

İkiz çocuk sahibi olan ünlü çift şarkıcı Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı ayrılık haberleriyle hayranlarını üzmüştü... 9 yıllık evlilik bitti bitiyor derken çift yuvalarını kurtarmayı başarmıştı.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına fotoğraflı yanıt! Skandal ihanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti.

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