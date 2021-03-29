Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü şarkıcı Doğuş, çalışma hayatına başlangıcını 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan "DOĞUŞ" adlı albümüyle yapmıştı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım" gibi şarkıları liste başı olmuştu. Şimdilerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı, 2016 yılının Mayıs ayında ikiz oğullarını kucağına alarak babalık heyecanı yaşadı. Ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesi ile gündeme oturdu. Saçlarına aklar düşen ve zayıfladığı görülen şarkıcı, takipçilerini şaşkına çevirdi.