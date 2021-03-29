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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Şarkıcı 'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü şarkıcı , çalışma hayatına başlangıcını 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan "DOĞUŞ" adlı albümüyle yapmıştı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım" gibi şarkıları liste başı olmuştu. Şimdilerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı, 2016 yılının Mayıs ayında ikiz oğullarını kucağına alarak babalık heyecanı yaşadı. Ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesi ile gündeme oturdu. Saçlarına aklar düşen ve zayıfladığı görülen şarkıcı, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:31
Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü şarkıcı , çalışma hayatına başlangıcını 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan "DOĞUŞ" adlı albümüyle yapmıştı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım" gibi şarkıları liste başı olmuştu.

Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Şimdilerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan , 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile nikah masasına oturdu.

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Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı, 2016 yılının Mayıs ayında ikiz oğullarını kucağına alarak babalık heyecanı yaşadı.

Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

Arda ve Arın adlı oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta mutlu bir yaşam süren , sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesine yer verdi.

Şarkıcı Doğuş'un bu halinden eser kalmadı! Saçlarına aklar düşen Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı...

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Fotoğrafında iki çocuğu ile birlikte poz veren ünlü şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı. Beyazlaşmış saçları ve değişen yüzüyle eski halinden eser kalamayan 'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.

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