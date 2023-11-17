Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:03

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un ikiz çocukları "Babalarının kopyası"

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Son olarak ortaya atılan yasak aşk iddiaları da çiftin evliliğini yıkamadı. Doğuş eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak "Sizi seviyorum ailem" dedi. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...