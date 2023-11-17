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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un ikiz çocukları "Babalarının kopyası"
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:03

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un ikiz çocukları "Babalarının kopyası"

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Son olarak ortaya atılan yasak aşk iddiaları da çiftin evliliğini yıkamadı. Doğuş eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak "Sizi seviyorum ailem" dedi. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş’un ikiz çocukları Babalarının kopyası

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş’un ikiz çocukları Babalarının kopyası

2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile son dönemde inişli çıkışlı bir evliliği olan Doğuş'un adı son olarak yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş’un ikiz çocukları Babalarının kopyası

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti.

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş’un ikiz çocukları Babalarının kopyası

Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti.

Şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş’un ikiz çocukları Babalarının kopyası

Son olarak ortaya atılan yasak aşk iddiaları da çiftin evliliğini yıkamadı.

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