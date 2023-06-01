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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:30

Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 program sunucusuna ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İHA
Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ''Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar.

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Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar'' ifadelerine yer verildi.
''Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır''

Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir.

Şarkıcı Hadise’den Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’ya tazminat davası!

Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır.

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