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Haberler Galeri Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! "Resmen estetik harikası"
Giriş Tarihi: 31.05.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 14:14

Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! "Resmen estetik harikası"

Şarkıcı Hatice, sosyal medyayıl salladı. 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, son paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda yaptığı işlerden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı gündem yaratan açıklamalarıyla haber olmayı başarıyor. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki halini görenler inanamıyor. Şarkıcı Hatice, yaptırdığı estetiklerle çok farklı birine dönüştü. Estetik operasyonlar sonrası bambaşka olan şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da gündem olmayı başarıyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! Resmen estetik harikası

Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti. İşte şarkıcı Hatice'nin son hali... "Tam bir estetik harikası" 1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! Resmen estetik harikası

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

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Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! Resmen estetik harikası

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! Resmen estetik harikası

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! Resmen estetik harikası

Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.

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