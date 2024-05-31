Giriş Tarihi: 31.05.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
14:14
Şarkıcı Hatice tanınmaz hale geldi! Estetiği abartınca soysal medyada alay konusu oldu! "Resmen estetik harikası"
Şarkıcı Hatice, sosyal medyayıl salladı. 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, son paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda yaptığı işlerden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı gündem yaratan açıklamalarıyla haber olmayı başarıyor. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki halini görenler inanamıyor. Şarkıcı Hatice, yaptırdığı estetiklerle çok farklı birine dönüştü. Estetik operasyonlar sonrası bambaşka olan şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da gündem olmayı başarıyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...