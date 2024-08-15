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Haberler Galeri Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:13

Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

Şarkılarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonrası tepeden tırnağa değişti. Geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, şimdilerde tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı 10 yılda 40 kilo verdi, ardından estetik operasyonlar geçirdi. 'Dudağımla pipet bile tutamıyorum' diyen şarkıcının son hali şaşırttı. İşte şarkıcı Lara'nın son hali!

Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

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Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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