Giriş Tarihi: 15.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
18:13
Şarkıcı Lara estetik operasyonları sonrası tanınmaz halde! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti!
Şarkılarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonrası tepeden tırnağa değişti. Geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, şimdilerde tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı 10 yılda 40 kilo verdi, ardından estetik operasyonlar geçirdi. 'Dudağımla pipet bile tutamıyorum' diyen şarkıcının son hali şaşırttı. İşte şarkıcı Lara'nın son hali!