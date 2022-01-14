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Haberler Galeri Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:02

Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamadı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy'de kiraladığı ve 40 bin lira kira ödediği evinden bir paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte şarkıcı Linet'in göz kamaştıran lüks dairesi…

Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Bir dönem kalçasına yaptırdığı operasyonla gündeme gelen şarkıcı Linet, şimdi ise 40 bin lira kira ödediği eviyle adından söz ettirdi.

Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet, daha sonra Türkiye'ye gelerek adını duyurdu.

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Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy'de kiraladığı ve 40 bin lira kira ödediği evinden bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Linet'in yeni evinin manzarasına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

İsrail'deki 'X Factor' yarışmasıyla gündemde olan Linet, yeni evi için paraya kıydı.

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