Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!

Şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamadı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy'de kiraladığı ve 40 bin lira kira ödediği evinden bir paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte şarkıcı Linet'in göz kamaştıran lüks dairesi…