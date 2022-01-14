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OTOMATİK OYNAT
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Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 14.01.2022 | 10:00
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Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
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Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
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Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
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Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
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Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
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Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
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Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
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Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
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Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
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Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy’de kiraladığı ve 40 bin lira kira ödediği evinden bir paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.