Video Yaşam Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video

Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video

14.01.2022 | 09:28

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Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy’de kiraladığı ve 40 bin lira kira ödediği evinden bir paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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