Giriş Tarihi: 15.03.2022 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
10:37
Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...
45 yaşındaki Nadide Sultan daha önce bir röportajında evliliği, hamilelik süreci ve oğlu Kaan ile ilgili merak edilenlere yanıt vermiş "Kaan ile birlikte daha da güçlendim" demişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Özellikle Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımlarına beğeni yağıyor. Nadide Sultan son olarak oğlu Kaan ile karın keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesaından paylaştı. İşte Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile kar paylaşımı...