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Haberler Galeri Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...
Giriş Tarihi: 15.03.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 10:37

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

45 yaşındaki Nadide Sultan daha önce bir röportajında evliliği, hamilelik süreci ve oğlu Kaan ile ilgili merak edilenlere yanıt vermiş "Kaan ile birlikte daha da güçlendim" demişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Özellikle Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımlarına beğeni yağıyor. Nadide Sultan son olarak oğlu Kaan ile karın keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesaından paylaştı. İşte Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile kar paylaşımı...

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu.

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Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Şimdilerde 45 yaşındaki Nadide Sultan daha önce bir röportajında evliliği, hamilelik süreci ve oğlu Kaan ile ilgili merak edilenlere yanıt vermiş "Kaan ile birlikte daha da güçlendim" demişti.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile karın keyfini çıkardı! İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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