Giriş Tarihi: 31.03.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:17

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı. Şimdilerde 45 yaşındaki Nadide Sultan katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişini hatırlamakta zorlandığı için terapiste gittiğini söyleyen Nadide Sultan, "Yaşadığım acılar yüzünden geçmişimi hatırlayamıyorum"