Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…
Giriş Tarihi: 31.03.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:17

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı. Şimdilerde 45 yaşındaki Nadide Sultan katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişini hatırlamakta zorlandığı için terapiste gittiğini söyleyen Nadide Sultan, "Yaşadığım acılar yüzünden geçmişimi hatırlayamıyorum"

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

1990'lı yıllarda birçok isim müzik camiasına adımını atmıştı. Onlardan birisi de Nadide Sultan'dı. 'Konyalım' parçasıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişini hatırlamakta zorlandığı için terapiste gittiğini söyleyen Nadide Sultan, "Yaşadığım acılar yüzünden geçmişimi hatırlayamıyorum" dedi.

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

1999'de seslendirdiği 'Konyalım' türküsüyle ünlenen Nadide Sultan,'Pembe Masa' programa konuk oldu. Müzik dünyasında bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nadide Sultan'ın açıklamaları gündem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

"90'LARDA DUYGU YÜKLÜ İŞLER YAPILIYORDU"
Günümüz şarkılarına ve şarkıcılarına sitem eden 45 yaşındaki sanatçı, "Şimdi yapılan hiçbir şarkının sözü hatırlanmıyor ama 90'lar şarkılarından birini herkes çok kolay hatırlar.

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

O zamanlar daha duygu yüklü işler yapılıyordu. Çünkü 90'larda şarkılar tutsun diye değil, gönülden yapılan işlerdi" dedi.

Şarkıcı Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçmişimi hatırlamıyorum çünkü…

"KONSERVATUVARDAN ATILDIM, AMA PES ETMEDİM"
2009 yılında yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştu.

SON DAKİKA