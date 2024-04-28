Giriş Tarihi: 28.04.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
07:53
Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...