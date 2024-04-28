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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 07:53

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Bundan 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulunmuştu...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Nilüfer ile kızının kar paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağmıştı.

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Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topluyor...

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