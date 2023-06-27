Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
07:12
Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, konser için gittiği Moskova'da gerçekleşen darbe girişimi ile sıkıntılı anlar yaşadı. Uçaktan iner inmez konaklayacakları otele giden Petek Dinçöz ve ekibi, kısa süre sonra Rusya'da yaşanan olaylardan haberdar oldu. Sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu ve bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimin kesildiğini söyleyen Petek Dinçöz, Moskova'daki darbe girişiminde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.