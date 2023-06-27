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Haberler Galeri Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:12

Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, konser için gittiği Moskova'da gerçekleşen darbe girişimi ile sıkıntılı anlar yaşadı. Uçaktan iner inmez konaklayacakları otele giden Petek Dinçöz ve ekibi, kısa süre sonra Rusya'da yaşanan olaylardan haberdar oldu. Sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu ve bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimin kesildiğini söyleyen Petek Dinçöz, Moskova'daki darbe girişiminde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.

Tuba KALÇIK
Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Petek Dinçöz, konser vermek için gittiği Rusya'da yaşanan darbe girişimi sırasında neler yaşadığını anlattı.

Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde konser vermek için Moskova'ya gitmişti. Uçaktan iner inmez konaklayacakları otele giden Dinçöz ve ekibi, kısa süre sonra Rusya'da yaşanan olaylardan haberdar oldu.

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Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Camdan baktıklarında sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördüğünü ve bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişiminin kesildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, Moskova'daki darbe girişiminde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.

Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Konser için gittiğiniz Rusya'da darbe girişimine tanık oldunuz. Neler hissettiniz?
Tabii herkes gibi biz de çok korktuk. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Sonra gerçeğe hakim olmaya başlayınca, soğukkanlılıkla işimizi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek adına ne gerekiyorsa ekibim ve ben onu yaptık. Sağ olsunlar bize çok iyi davranıldı. Kaldığımız otelden sadece iş için polisler eşliğinde, yüksek güvenlik önlemleri altında sahneye gittik. Hiçbir şeyden habersiz cumartesi sabahı en erken saatlerinde yeni havalimanından eşim, makyözüm ve asistanımla birlikte Moskova'ya uçtuk. Yanımda bana konserlerde eşlik eden müzisyen arkadaşlarım yoktu. Uçaktan inip kalacağımız otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra olaylardan haberimiz oldu. Camdan baktığımızda sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördük. Bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimimiz kesildi. Ailem ve sevdiklerimle bir anda bağımız koptu. Uzun saatler sonra, bir şekilde internet temin edip sosyal medya hesaplarımdan durumu özetleyen haber metni ve videoyu paylaştım.

Şarkıcı Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı: Şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm....

Rusya'da halk nasıl karşıladı bu darbe girişimini? Siz neler gözlemleyebildiniz?
Herkesin ne kadar soğukkanlı davrandığını anlatamam. Etrafta gördüğüm bazı insanlarda o tedirginlik ve stres yüzlerinden okunuyordu. Otelden çıkmamıza izin verilmediği için sokakların tam olarak nabzını ölçemedim. Konuştuğum insanlardan aldığım bilgi doğrultusunda bizde takip edebildik. Böyle durumlarda en çok çocuklar ve yaşlılar ilk anda gelir. Onların savunmasız halleri beni derinden yaralar.

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