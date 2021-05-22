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Haberler Galeri Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:36

Şarkıcı güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. 'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte şarkıcı Zara'nın değişimi ve ...

Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

Sosyal medyayı aktif kullanan takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor.

Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

Şarkıcı 'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor.

Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

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