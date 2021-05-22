Şarkıcı Zara güzelliğini annesinden almış... Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı!

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte şarkıcı Zara'nın değişimi ve Zara'nın annesi...