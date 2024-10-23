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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! “Sanki Zara’ya bakıyorum”
Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:36

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! “Sanki Zara’ya bakıyorum”

Başarılı sanatçı Zara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle her zaman ilgi odağı olan isimlerden. Ünlü şarkıcı Zara'nın kızı Dila, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı takipçileriyle her zaman iletişim halinde. Zara'nın kızını gören takipçileri adeta şoke oldu. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Dila'ya yorum ve beğeni yağdı. İşte annesine olan benzerliğiyle çok konuşulan Dila…

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! Sanki Zara’ya bakıyorum

Şarkıcı Zara'nın kızı olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medyada ilgi ile takip edilen şarkıcı Zara'nın kızı Dila, herkes tarafından merak konusu oldu...

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! Sanki Zara’ya bakıyorum

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! Sanki Zara’ya bakıyorum

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! Sanki Zara’ya bakıyorum
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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! Sanki Zara’ya bakıyorum

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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