Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
07:36
Şarkıcı Zara’nın kızı Dila sosyal medyaya damga vurdu! “Sanki Zara’ya bakıyorum”
Başarılı sanatçı Zara, hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle her zaman ilgi odağı olan isimlerden. Ünlü şarkıcı Zara'nın kızı Dila, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı takipçileriyle her zaman iletişim halinde. Zara'nın kızını gören takipçileri adeta şoke oldu. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Dila'ya yorum ve beğeni yağdı. İşte annesine olan benzerliğiyle çok konuşulan Dila…