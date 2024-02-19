Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
07:50
Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”
Avrupa turnesine başlayan Zara, önceki akşam Hollanda'nın Utrecht şehrinde sahne aldı. Seyircilerin içinden seçtiği hayranlarıyla düet yapan Zara, 2 Hollandalıya da halay çekmeyi öğretti. Öte yandan; Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için annesinin kopyası Dila…