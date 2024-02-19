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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:50

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Avrupa turnesine başlayan Zara, önceki akşam Hollanda'nın Utrecht şehrinde sahne aldı. Seyircilerin içinden seçtiği hayranlarıyla düet yapan Zara, 2 Hollandalıya da halay çekmeyi öğretti. Öte yandan; Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için annesinin kopyası Dila…

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Şubat ayı başında Avrupa turnesine başlayan Zara, önceki akşam Hollanda'nın Utrecht şehrinde sahne aldı.

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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Konserini izleyen hayranlarıyla düet yapan Zara'ya, Hollandalı iki müzisyen de eşlik etti.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Ünlü şarkıcı onlara halk oyunları öğretti, birlikte halay çektiler.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila’yı görenler inanamadı! “Annesinin kopyası”

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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