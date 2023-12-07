Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
09:56
Şarkıcı Zara'nın 'Mavişim' diye sevdiği güzel annesiyle ilgili itirafı şaşırttı! Zara o isteğini annesi yüzünden rafa kaldırmış...
Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen şarkıcı Zara son olarak dikkat çeken bir itirafta bulundu. Aslında pilot olmayı çok istediğini ancak annesinin yönlendirmesiyle şarkıcı olduğunu dile getiren Zara "Sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum" dedi. Zara'nın itirafı sonrası annesi merak edildi. Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesinin güzelliğine övgüler yağdı. İşte şarkıcı Zara'nın annesi...