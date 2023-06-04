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Haberler Galeri Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90'ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven'in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven'in eski halinden eser yok...
Giriş Tarihi: 04.06.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 08:09

Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90'ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven'in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven'in eski halinden eser yok...

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ali Güven, sosyal medyada gündem oldu. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta 90'lar yad edildi. İzleyicileri 90'lı yıllara götüren programın konuklarından biri de Yolcu, Yadigar, Bütün Kızlar Güzel gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Ali Güven idi. Sesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ali Güven şimdilerde 49 yaşında. Ali Güven'i yıllar sonra ekranda gören hayranları oldukça şaşırdı. Aldığı kilolar sonra oldukça değişen Ali Güven'in eski halinden eser yok. İşte Ali Güven'in son hali...

Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

90'lı yılların sonunda çıkardığı Yolcu albümü ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ali Güven yakışıklılığı ile de dikkat çekmiş genç kızların sevgilisi olmuştu.

Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ali Güven, sosyal medyada gündem oldu.

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Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta 90'lara yolculuk vardı.

Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

İzleyicileri 90'lı yıllara götüren programın konuklarından biri de Yolcu, Yadigar, Bütün Kızlar Güzel gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Ali Güven oldu. Sesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ali Güven şimdilerde 49 yaşında.

Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

Ali Güven'i yıllar sonra ekranda gören hayranları oldukça şaşırdı.

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