Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

İzleyicileri 90'lı yıllara götüren programın konuklarından biri de Yolcu, Yadigar, Bütün Kızlar Güzel gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Ali Güven oldu. Sesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ali Güven şimdilerde 49 yaşında.