Şarkıları dillere pelesenk olmuştu! 90’ların unutulmaz isimlerinden Ali Güven’in son hali şaşırttı! 49 yaşındaki Ali Güven’in eski halinden eser yok...

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ali Güven, sosyal medyada gündem oldu. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta 90'lar yad edildi. İzleyicileri 90'lı yıllara götüren programın konuklarından biri de Yolcu, Yadigar, Bütün Kızlar Güzel gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Ali Güven idi. Sesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Ali Güven şimdilerde 49 yaşında. Ali Güven'i yıllar sonra ekranda gören hayranları oldukça şaşırdı. Aldığı kilolar sonra oldukça değişen Ali Güven'in eski halinden eser yok. İşte Ali Güven'in son hali...