Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Asiye Dinçsoy'un aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma:

"Çok karanlık dönemlerden geçiyoruz. Belki de geçeceğiz. Bu karanlık döneme evet diyen kız kardeşlerimize bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir gün bize ihtiyacınız olursa biz her zaman buradayız...