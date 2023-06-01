Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:38

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verilen Merve Dizdar'ın doğduğu toprakları kötülediği konuşmaya tepki yağmıştı. Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamalara bir yenisi daha eklendi. 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde halkın tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Muhalif sanatçıların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı seçimler sonrası, hazımsızlardan sesler yükseliyor. Halkın iradesine her türlü saygısızlığı yapmayı kendilerinde hak bilen bazı sanatçılar hakarete varan konuşmalarıyla adeta sözde demokrasi söylemleriyle çelişiyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Asiye Dinçsoy oldu. Son olarak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alan Asiye Dinçsoy, konuşmasında seçim hazımsızlığını 'Karanlık dönem' benzetmesi ile ağlayarak dile getirdi.

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Başkan Erdoğan'ın 17. seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanırken, muhaliflerin ise hevesi kursaklarında kaldı. Özellikle oyunu, rengini belli eden sanatçılar, her türlü propaganda ile destekledikleri adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası adeta kendi sözde demokrasi söylemleri ile çelişiyor. Çirkinleşen ve halkın seçimine hakaret etmeyi kendilerinde hak bile isimlerden biri de oyuncu Asiye Dinçsoy oldu.

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verilen Merve Dizdar'ın doğduğu toprakları kötülediği konuşmaya tepki yağmıştı. Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde halkın tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Muhalif sanatçıların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı seçimler sonrası, hazımsızlardan sesler yükseliyor.

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Son olarak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alan Asiye Dinçsoy, konuşmasında seçim hazımsızlığını 'Karanlık dönem' benzetmesi ile ağlayarak dile getirdi.

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret!

Asiye Dinçsoy'un aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma:

"Çok karanlık dönemlerden geçiyoruz. Belki de geçeceğiz. Bu karanlık döneme evet diyen kız kardeşlerimize bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir gün bize ihtiyacınız olursa biz her zaman buradayız...

SON DAKİKA