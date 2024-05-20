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Haberler Galeri Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:12

Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 61 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak ünlü sanatçı özel hayatı, estetik operasyonlar ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

Çağlar Ökten ile her defasında düşman çatlatan pozlarını paylaşan Seda Sayan, evlendiği günden itibaren boşanma haberleriyle konuşuluyor.

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Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

Seda Sayan, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu oldu. Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen 61 yaşındaki Sayan, konuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

Beni estetik ile yargılayanlar benden daha çok estetik yaptıranlar. Ben bunu paylaşanlardanım. 'Neden yaptırdıklarını gösteriyor?' diye eleştiriyorlar. 'Bedava yaptırdığı için paylaşıyor' diyorlar. Şimdi bunu benim ne bedava yaptırmaya ihtiyacım var, ne de bu şekilde reklam yapmaya ihtiyacım var. Ben istiyorum ki böyle bir uygulama çıkmış. Bakın bu da güzel bunu yaptırın. Ben ne söylersem olay oluyor. Eleştirinin altında büyük bir hayranlık var. Mesela sosyal medyada fotoğrafları bozuyorlar ve insanlardan kötü eleştiri duymak istiyorlar.

Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..

'Ay ne kadar güzel olmuş Seda Sayan' değil de 'Kendini ne hale sokmuş, şahtın şahbaz oldun' gibi şeyler duymak istiyorlar. Hiç öyle değilim. Bunlar daha çok yorum alıyor diye size öyle yansıtıyorlar. Farz edelim ömür boyu genç gösterecek bir iğne çıktı ama test aşamasında. Sadece bir kişi üzerinde uygulanacak. Gider yaptırır mısınız?" sorusu karşısında ünlü isim, "Kabul eder, en önde giderim. Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar.

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