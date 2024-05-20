Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:12
Seda Sayan her şeyi itiraf etti! Boşanma iddiasına yanıt! Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 2 yıl önce evlenmişti..
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 61 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak ünlü sanatçı özel hayatı, estetik operasyonlar ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.