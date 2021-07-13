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Haberler Galeri Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
Giriş Tarihi: 13.07.2021 22:46

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı

Başarılı şarkıcılığının yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin diline düştü. Photoshopu abartan Seda Sayan alay konusu olmaktan kurtulamadı. Ünlü sanatçının söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım özellikle Twitter'da yoğun ilgi görürken, kullanıcılar da birbirinden komik yorumlara imza attı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı.

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Seda Sayan'ı görenler tanımakta zorlandı
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