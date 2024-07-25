Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:03
Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan'ın ışıltılı tarzı büyüledi! "Oğulcan da beğendi"
Güzel oyuncu İlayda Alişan davete ışıltılı tarzı ile damga vurdu! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları dolu dizgin devam ediyor. Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan son olarak katıldığı davette ışıltılı mini elbise ile büyüledi. Kısacık kestiği saçlarının çok yakıştırıldığı İlayda Alişan'a sevgilisi Oğulcan Engin'ın fikri de soruldu... İşte İlayda Alişan'ın ışıltılı tarzı...