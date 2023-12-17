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Haberler Galeri Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 08:04

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den geçtiğimiz günlerde aşk pozu gelmişti. Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla ilgili ilk defa konuştu. İşte Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın aşk itirafı...

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

ATV dizisi Ateş Kuşları'nın oyuncusu İlayda Alişan, önceki gün Etiler'deydi.

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

Ünlü oyuncu, "Dizimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Tepkiler çok güzel. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm çok heyecanlı" dedi.

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Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla ilgili de ilk defa konuştu.

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

İşletmeci Oğulcan Engin, Miray Daner'den ayrılmasının ardından aradığı aşkı İlayda Alişan'da bulmuştu. Güzel oyuncuya, sevgilisinin annesi Seda Sayan ile tanışıp tanışmadığı soruldu.

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Engin ile ilişkisi sorulan güzel oyuncu, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde" demekle yetindi. Ünlü isim, "Seda Sayan ile tanıştınız mı?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

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