Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Engin ile ilişkisi sorulan güzel oyuncu, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde" demekle yetindi. Ünlü isim, "Seda Sayan ile tanıştınız mı?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: