Giriş Tarihi: 17.12.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
08:04
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan ile tanıştı mı?
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den geçtiğimiz günlerde aşk pozu gelmişti. Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla ilgili ilk defa konuştu. İşte Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın aşk itirafı...