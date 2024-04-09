Giriş Tarihi: 09.04.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
19:35
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. İlişkilerini bir süre gizli yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, artık aşklarını gizlemiyor. Ünlü çift bayram tatilinde İtalya'yı tercih etti. Ünlü çift de aşk pozlarını sosyal medyada paylaştı. İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşk pozu!