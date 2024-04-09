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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:35

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. İlişkilerini bir süre gizli yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, artık aşklarını gizlemiyor. Ünlü çift bayram tatilinde İtalya'yı tercih etti. Ünlü çift de aşk pozlarını sosyal medyada paylaştı. İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşk pozu!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

ÜNLÜ ÇİFT AŞKLARINI ARTIK SAKLAMIYOR

Bir süre ilişkilerini gizleyen çift, artık aşklarını saklamıyor.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

BAYRAMDA İTALYA'YI TERCİH ETTİLER

Bayram tatilini birlikte geçiren ünlü çift, İtalya'yı tercih etti. Como Gölü'ne giden çiftin paylaşımları da beğeni topladı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

DUDAK DUDAĞA AŞK POZU!

Ünlü çiftin tatilde aşk pozları da ilgi topladı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’la aşka geldi! İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’ın aşk pozu!

İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşk pozu!

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