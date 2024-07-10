Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Giriş Tarihi: 10.07.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
22:47
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. Son olarak Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün birlikte bir etkinlikte boy gösterdi. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan'la evleniyor mu? İşte Oğulcan Engin'in o açıklaması!