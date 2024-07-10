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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 22:47

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. Son olarak Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün birlikte bir etkinlikte boy gösterdi. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan'la evleniyor mu? İşte Oğulcan Engin'in o açıklaması!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

ÜNLÜ ÇİFT GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün birlikte bir etkinlikte boy gösterdi. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR MU?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan'la evleniyor mu? İşte Oğulcan Engin'in verdiği o cevap!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan'dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

"UTANDIRMAYIN İKİMİZİ DE"

Engin, "Bu sorularla ikimizi de utandırmayın. Evliliğe bakış açımız güzel tabi ki, ama utandırmayın ikimizi de" diye konuştu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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