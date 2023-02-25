Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Yalçınkaya, İslahiye'de günlük ortalama 2 bin kişilik yemek çıkarttıklarını belirterek, "Allah bu ülkeye böyle bir şey yaşatmasın. Şu anda acayip huzurluyum. Biz burada bazen üç veya dört çeşit yemek yapmaya çalışıyoruz. Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor." dedi.