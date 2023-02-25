Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, 11 ili etkileyen büyük yıkımlara sebep oldu. 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Asrın felaketinin ardından bölgeye gelen şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi ise ilk günden beri depremzedeler için yemek yapıyor. Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya, yeni bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya, "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.