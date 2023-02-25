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Haberler Galeri Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! 'Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...'
Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 13:58

Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! 'Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...'

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, 11 ili etkileyen büyük yıkımlara sebep oldu. 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Asrın felaketinin ardından bölgeye gelen şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi ise ilk günden beri depremzedeler için yemek yapıyor. Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya, yeni bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya, "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

AA
Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, depremzedeler için yemek yapıyor. Şefler Yalçınkaya, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Burak Kaya ve diğer gönüllülerden oluşan ekip, ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdu yemekhanesinde günlük 2 bin kişilik yemek çıkartıyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Sabahın ilk ışıklarıyla ocağın başına geçen şefler, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini özenle hazırlıyor. Yalçınkaya, AA muhabirine, tamamen gönüllülük esasına göre çalıştıklarını söyledi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Gittikleri yerlerde kesinlikle sivil toplum örgütlerine yük olmadıklarını ifade eden Yalçınkaya, genellikle yemekleri öğrenci yurtları veya sahra çadırlarında yaptıklarını anlattı.

Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te mutfaklar oluşturduklarını, bundan sonra da Hatay'a gitmeyi planladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Şu an mutfakta bulunan herkes gönüllü. Benim burada iç huzurum yerine geldi. Ben buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Tansiyon hapıma daha elim değmedi. İç huzurum var. Zaten ben İstanbul'da duramadığım için yola çıktım, bu arkadaşlarımla beraber." diye konuştu.

Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! ’Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...’

Yalçınkaya, İslahiye'de günlük ortalama 2 bin kişilik yemek çıkarttıklarını belirterek, "Allah bu ülkeye böyle bir şey yaşatmasın. Şu anda acayip huzurluyum. Biz burada bazen üç veya dört çeşit yemek yapmaya çalışıyoruz. Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor." dedi.

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