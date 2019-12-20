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  • Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

ile ekranlara dönen hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın 'ı Engin Akyürek meğer...

ve 'ün başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde ( Doğulu) ile 'ın () yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan 'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. Dizinin ilk bölümünü izleyen Engin Akyürek hayranlarından tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 23:23
Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
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Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

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Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İZMİRLİ

Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
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