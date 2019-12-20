Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. Dizinin ilk bölümünü izleyen Engin Akyürek hayranlarından tam not aldı. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ıEngin Akyürek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 20.12.2019
23:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
23:23
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ