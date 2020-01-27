Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

Yayın hayatına başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen seyircinin beğenisini toplayan Sefirin Kızı 6. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sefirin Kızı 6. bölüm ile sevenleri buluşacak. Sefirin Kızı 6. bölümü izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sefirin Kızı'na güzel oyuncu Melis Birkan baş komiser Canan, başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak konuk oluyor. Sefrin Kızı'nınoyuncu kardosu oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncularından Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ise hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Sefirin Kızı'nda çok yakın iki arkadaş olan ve iki Efe'yi canlandıran Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu gerçekte nereliler? Sosyal medyada en çok merak edilenlerden olan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun memleketleri duyanları şaşırttı. İşte Sefirin Kızı'nın oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in memleketleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...