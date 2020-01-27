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  • Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

'nın oyuncuları ve herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

Yayın hayatına başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen seyircinin beğenisini toplayan 6. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ile sevenleri buluşacak. izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sefirin Kızı'na güzel oyuncu baş komiser Canan, başarılı oyuncu ise komiser Turgut olarak konuk oluyor. Sefrin Kızı'nınoyuncu kardosu oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncularından ve ise hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Sefirin Kızı'nda çok yakın iki arkadaş olan ve iki Efe'yi canlandıran gerçekte nereliler? Sosyal medyada en çok merak edilenlerden olan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve 'nun memleketleri duyanları şaşırttı. İşte Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in memleketleri ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 07:39
Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

Yayın hayatına başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen seyircinin beğenisini toplayan 6. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ile sevenleri buluşacak. izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sefirin Kızı'na güzel oyuncu baş komiser Canan, başarılı oyuncu ise komiser Turgut olarak konuk oluyor. Sefrin Kızı'nınoyuncu kardosu oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncularından ve ise hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Sefirin Kızı'nda çok yakın iki arkadaş olan ve iki Efe'yi canlandıran gerçekte nereliler? Sosyal medyada en çok merak edilenlerden olan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve 'nun memleketleri duyanları şaşırttı. İşte Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in memleketleri ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

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Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...
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Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...
Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...

KENAN İMİRZALIOĞLU ANKARA'NIN BALA İLÇESİNDEN

Sefirin Kızı'nın oyuncuları Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nda efeler ama...
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