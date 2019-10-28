Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Seksenler dizisinin Elvan'ının kimse tanıyamıyor!

Seksenler'in oyuncusu Begüm Öner'in son hali çok beğeniliyor. Begüm Öner yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor. 6 sezon süren dizideki Elvan karakteriyle gönüllerde taht kuran Begüm Öner, imajını değiştirdi. Oyuncu, 10 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sıkı bir diyet yapan oyuncu 10 kilo verdi. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner'in oyunculuğu hayranları tarafından takdir ediliyor. Begüm Öner, değişen imajıyla hayranlarını mest ediyor. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner yeni haliyle çok seviliyor. İşte Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner'in kilo vermiş hali…