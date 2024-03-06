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Haberler Galeri SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:33

SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikleti ile trafik kazası geçirdi. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem, barista eğitiminden dönüyordu...

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterine hayat veren Efe Deprem, dün akşam 19.30 sıralarında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir halindeydi.

SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde ilerleyen Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına yaklaşık 300 metre kala bariyerlere çarptı.

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SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

Olay yerine gelen ambulans tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak Efe Deprem, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen depremin Karacaahmet Şakirin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!

"BARİSTA EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞTI"
Depremin cenazesi incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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