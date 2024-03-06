Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:33
SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!
Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikleti ile trafik kazası geçirdi. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem, barista eğitiminden dönüyordu...