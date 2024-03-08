’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde, önceki gün 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen Efe Deprem (41) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Oyuncu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.