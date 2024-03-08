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Haberler Galeri 'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:20

'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber gelmişti. 42 yaşındaki ünlü oyuncu motosikleti ile trafik kazası geçirmişti. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem'in ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Tiyatro oyuncusu Efe Deprem'in cenazesi Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenazeye Deprem'in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Deprem'in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu. Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, Kağıthane D-100 Karayolu'nda motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Deprem'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde, önceki gün 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen Efe Deprem (41) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Oyuncu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Tiyatro oyuncusu Efe Deprem'in cenazesi Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenazeye Deprem'in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı | Video

’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Deprem'in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu. Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı.

’Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!

Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

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