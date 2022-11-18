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Haberler Galeri Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin'in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’
Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:32

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin'in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı İrem Şahin sosyal medyada trend oldu. Zambiyalı Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Meryem İrem Şahin, önceki gün bir gençle görüntülendi. İrem Şahin'in panik hareketleri dikkat çekti. Meryem İrem Şahin ve arkadaşı, muhabirleri görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Şahin, sorulara "Kendisi benim asistanım olur, sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" yanıtını verdi.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda siyahi bir erkek arkadaşı ile görüntülendi.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Geçtiğimiz senelerde Zambiyalı Oliver Tambo ile aşk yaşayan ve magazin gündemini oldukça meşgul eden Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşı ile görüntülendi.

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Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 saat erkek reyonunda alışveriş yapan ikili, çıkışta basın mensuplarını görünce birbirinin yanından uzaklaştı.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin panikle "Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" dedi.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı İrem Şahin gündemde...

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