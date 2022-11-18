Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
13:32
Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin'in paniğine kimse anlam veremedi! ‘Benim başka bir sevgilim var’
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı İrem Şahin sosyal medyada trend oldu. Zambiyalı Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Meryem İrem Şahin, önceki gün bir gençle görüntülendi. İrem Şahin'in panik hareketleri dikkat çekti. Meryem İrem Şahin ve arkadaşı, muhabirleri görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Şahin, sorulara "Kendisi benim asistanım olur, sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var" yanıtını verdi.