Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"

"ZAMAN İÇİNDE KOPTUK"

Güven, "Konuşmuyoruz ama kötü anlamda değil, zaman içinde koptuk. Sonra Cansu, İstanbul'da evlendi. O dönemde ben de TikTok'ta çok alakasız bir video paylaştım, 'yazmadı-yazmadı' diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, 'Gizem, Cansu'nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı', 'Gizem ve Dilara çok üzülmüş' diye yazdı. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek. Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca.' sözleriyle Cansu Demirci ile arasındaki durumu açıklarken, haklarında çıkan söylentilere de son noktayı koydu.