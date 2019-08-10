Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteriyle yer alan Selin Yeninci, paylaştığı fotoğrafla şoke etti. Yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaşan Selin Yeninci, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Selin Yeninci'nin ilk kez paylaştığı kare, çocukluk yıllarına aitti. Selin Yeninci'nin yıllar geçse de değişmeyen siması hayranlarını şoke etti. Gülüşü, bakışı hatta mimikleri hala aynı olan Selin Yeninci, hayranlarından bu haliyle de tam not aldı. Selin Yeninci'nin çocukluk halini gören hayranları, 'Yok artık bu sen misin?', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yaptı. İşte Selin Yeninci ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...