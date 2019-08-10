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  • Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteriyle yer alan , paylaştığı fotoğrafla şoke etti. Yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaşan Selin Yeninci, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Selin Yeninci'nin ilk kez paylaştığı kare, çocukluk yıllarına aitti. Selin Yeninci'nin yıllar geçse de değişmeyen siması hayranlarını şoke etti. Gülüşü, bakışı hatta mimikleri hala aynı olan Selin Yeninci, hayranlarından bu haliyle de tam not aldı. Selin Yeninci'nin çocukluk halini gören hayranları, 'Yok artık bu sen misin?', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yaptı. İşte Selin Yeninci ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 13:12
Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Bazılarının yüzü aynı kalmış sanki sadece yaşları ilerlemiş, hemen tanıyorsunuz. Bazıları ise inanılmaz değişmiş. Yıllar geçse de değişmeyen ünlülerden biri de Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu . Güzelliği ve yeteneğiyle hayran bırakan Selin Yeninci çocukluk haliyle de binlerce beğeni aldı. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

FAHRİYE EVCEN

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Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

FAHRİYE EVCEN

Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

FAHRİYE EVCEN

Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

KIVANÇ TATLITUĞ

Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

KIVANÇ TATLITUĞ

Selin Yeninci'nin fotoğrafı olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

ANGELINA JOLIE

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