Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi! Kısa sürede büyük beğeni aldı!

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide "Nefes" karakteri ile beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filmi "Eflatun"un oyuncu kadrosunda yer alıyor. Güzel oyuncu oynadığı dizinin final yapmasının ardından bir kez daha imajını yeniledi. Bana biraz renk ver, kaşlarıma şekil ver" notuyla paylaştığı fotoğrafı ilk 1 saatte 65 binin üzerinde beğeni aldı. İrem Helvacıoğlu, formda görüntüsünü pesketaryenbeslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Sadece deniz ürünleri tüketen 30 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi. Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.