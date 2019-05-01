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  • Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

'in Asiye'si ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

'in bu bölümünde Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen 'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si yani Öykü Gürman ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun memleketi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Giriş Tarihi: 01.05.2019 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:47
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

'in bu bölümünde Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen 'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si yani Öykü Gürman ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun memleketi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

DEMET AKALIN

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

CANSEL ELÇİN

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

CANSEL ELÇİN, İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDEN

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

KIVANÇ TATLITUĞ

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

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