Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

Sen Anlat Karadeniz'in bu bölümünde Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Öykü Gürman'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar şaşırtıyor. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si yani Öykü Gürman ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun memleketi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…