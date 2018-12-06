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  • Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si 'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam 33. bölümüyle ekranlara geldi! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si 'ın sevgilisi kim çıktı? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 09:14
Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
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Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur..

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Elvin Beşikçioğlu

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Prof.Dr. Linda Milor, Georgia Üniversitesi'nde ve elektrik mühendisliği alanında öğretim görevlisi..

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var..

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu.

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