Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam 33. bölümüyle ekranlara geldi! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi kim çıktı? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri... Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı. Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.. Elvin Beşikçioğlu Prof.Dr. Linda Milor, Georgia Üniversitesi'nde ve elektrik mühendisliği alanında öğretim görevlisi.. Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.. Ayhan - Zeynep Sicimoğlu.