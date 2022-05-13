Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:35

"Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Ünlü oyuncu Merve Oflaz uzun süredir, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ikili, mutlu anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. 2010 yılında Survivor yarışmasına katılan Oflaz, Survivor'da tek kadın şampiyon olarak farkını ortaya koydu. 33 yaşındaki ünlü isim katıldığı bir Youtube kanalında bomba itiraflarda bulundu. Eski şampiyon Oflaz' Survivor'a ikinci gidişinde yaşadıklarını tek tek anlattı. Ünlü ismin açıklamaları ise gündem oldu. İşte Oflaz'ın samimi itirafları...