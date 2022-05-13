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Haberler Galeri "Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:35

"Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Ünlü oyuncu Merve Oflaz uzun süredir, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ikili, mutlu anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. 2010 yılında Survivor yarışmasına katılan Oflaz, Survivor'da tek kadın şampiyon olarak farkını ortaya koydu. 33 yaşındaki ünlü isim katıldığı bir Youtube kanalında bomba itiraflarda bulundu. Eski şampiyon Oflaz' Survivor'a ikinci gidişinde yaşadıklarını tek tek anlattı. Ünlü ismin açıklamaları ise gündem oldu. İşte Oflaz'ın samimi itirafları...

Sen nasıl Survivor birincisi oldun? Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Sen nasıl Survivor birincisi oldun? Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Ünlü isim, uzun süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

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Sen nasıl Survivor birincisi oldun? Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Allan Hakko ile ilişkileri dolu dizgin devam eden çift mutlu anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sen nasıl Survivor birincisi oldun? Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

33 yaşındaki Merve Oflaz, sevgilisinin babasıyla da tanışarak aileye girdi.

Sen nasıl Survivor birincisi oldun? Merve Oflaz şoke eden gerçeği itiraf etti!

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan da iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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