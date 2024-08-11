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Haberler Galeri Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?
Giriş Tarihi: 11.08.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:01

Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şimdilerde "Zengin Mutfağı" isimli tiyatro oyunuyla adından söz ettiren usta sanatçı Şener Şen hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. 82 yaşındaki oyuncunun kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş! Şen'in kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

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Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Şener Şen’in kız kardeşi kendisinden ünlüymüş! Bakın hangi usta oyuncu çıktı?

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

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