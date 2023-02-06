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Haberler Galeri "Seni anne olarak görmek istiyoruz" mesajına Merve Boluğur'dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:27

"Seni anne olarak görmek istiyoruz" mesajına Merve Boluğur'dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

İlk evliliğini şarkıcı Murat Dalkılıç ile yapan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti. Merve Boluğur'un bu evliliği ise sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur'un tuhaf halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken son olarak adı eski eşi Murat Dalkılıç ile barışma haberleriyle anılmıştı. Murat Dalkılıç'ın oyuncunun evinin sokağında görüntülenmesi kafaları karıştırmıştı. İkili barışma iddialarını yalanlamıştı. Merve Boluğur son olarak takipçileriyle soru-cevap yaptı. Sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt veren Merve Boluğur'un bebek açıklaması dikkat çekti.

Seni anne olarak görmek istiyoruz mesajına Merve Boluğur’dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur son olarak takipçilerine verdiği bebek yanıtı ile adından söz ettirdi.

Seni anne olarak görmek istiyoruz mesajına Merve Boluğur’dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

İlk evliliğini şarkıcı Murat Dalkılıç ile yapan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti. Merve Boluğur'un bu evliliği ise sadece 53 gün sürmüştü.

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Seni anne olarak görmek istiyoruz mesajına Merve Boluğur’dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

Merve Boluğur'un tuhaf halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken son olarak adı eski eşi Murat Dalkılıç ile barışma haberleriyle anılmıştı. Murat Dalkılıç'ın oyuncunun evinin sokağında görüntülenmesi kafaları karıştırmıştı. İkili barışma iddialarını yalanlamıştı.

"İŞ KONUŞMAK İSTİYORUM"

Basın mensuplarının "Murat Dalkılıç ile barıştığınız haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna 35 yaşındaki güzel, "Ben iş konuşmak istiyorum. Birazcık iş sorun. Öyle konuşalım" karşılığını vermişti.

Seni anne olarak görmek istiyoruz mesajına Merve Boluğur’dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

Merve Boluğur son olarak takipçileriyle soru-cevap yaptı. Sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt veren Merve Boluğur'un bebek açıklaması dikkat çekti.

Seni anne olarak görmek istiyoruz mesajına Merve Boluğur’dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

"ÇOCUĞUM VAR ŞU AN"

Bir takipçisinin, "Seni anne olarak görmek istiyoruz" mesajına dikkat çeken bir cevap veren ünlü isim, köpeğiyle bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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