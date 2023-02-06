Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:27

"Seni anne olarak görmek istiyoruz" mesajına Merve Boluğur'dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!

İlk evliliğini şarkıcı Murat Dalkılıç ile yapan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti. Merve Boluğur'un bu evliliği ise sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur'un tuhaf halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken son olarak adı eski eşi Murat Dalkılıç ile barışma haberleriyle anılmıştı. Murat Dalkılıç'ın oyuncunun evinin sokağında görüntülenmesi kafaları karıştırmıştı. İkili barışma iddialarını yalanlamıştı. Merve Boluğur son olarak takipçileriyle soru-cevap yaptı. Sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt veren Merve Boluğur'un bebek açıklaması dikkat çekti.