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Haberler Galeri Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!
Giriş Tarihi: 09.05.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 20:44

Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak 'Doya Doya Moda' programında sunuculuk görevini üstlenen Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Yoğun bir operasyon süreci geçiren ünlü sunucudan güzel haber geldi. Bebeklerinin doğumundan sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yapan Sever, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucu paylaşımında, "Duygularımı nasıl ifade edebilirim bilemiyorum, sanırım kelimeler yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı. İşte Seray Sever'in dikkat çeken o paylaşımı!

Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

Seray Sever ve Eray Sünbül çiftinin geçtiğimiz haftalarda Sofia ve Alya adında ikizleri dünyaya geldi.

Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

Zorlu bir doğum süreci geçiren Seray Sever, geçtiğimiz günler yaşadıklarını anlatmış ve geçirdiği operasyonun zorluğunu dile getirmişti.

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Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

Sever, "Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ünlü sunucu doğumdan sonra ilk kez sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

ANNELER GÜNÜ'NDE EVE GEÇTİLER

Ünlü sunucu paylaşımında, bebekleri Alya ve Sofia ile birlikte Anneler Günü'nde evine geçtiğini vurguladı.

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