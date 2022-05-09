Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak 'Doya Doya Moda' programında sunuculuk görevini üstlenen Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Yoğun bir operasyon süreci geçiren ünlü sunucudan güzel haber geldi. Bebeklerinin doğumundan sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yapan Sever, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucu paylaşımında, "Duygularımı nasıl ifade edebilirim bilemiyorum, sanırım kelimeler yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı. İşte Seray Sever'in dikkat çeken o paylaşımı!