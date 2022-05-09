Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!

Sever, "Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.