Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
12:55
Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! "15 ev, gökdelen, dünya gitti!"
Ünlü popçu Serdar Ortaç, sağlık sorunları, özel hayatı ve yaşadığı maddi sıkıntılarla adından sıkça söz ettiriyor. Tepki çeken sosyal medya canlı yayınlarından vazgeçen, alkol ve sigarayı da bırakan şarkıcı, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ortaç, son olarak kumara dair pişmanlığını dile getirdi. Ünlü isim, kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı.