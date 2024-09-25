Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! "15 ev, gökdelen, dünya gitti!"

"10 LİRAYI GERİ ALMAK İÇİN 10 SENEN GİDER"

Öte yandan Serdar Ortaç, daha önce de "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok."