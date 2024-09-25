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Haberler Galeri Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! "15 ev, gökdelen, dünya gitti!"
Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:55

Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! "15 ev, gökdelen, dünya gitti!"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sağlık sorunları, özel hayatı ve yaşadığı maddi sıkıntılarla adından sıkça söz ettiriyor. Tepki çeken sosyal medya canlı yayınlarından vazgeçen, alkol ve sigarayı da bırakan şarkıcı, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ortaç, son olarak kumara dair pişmanlığını dile getirdi. Ünlü isim, kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı.

Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! 15 ev, gökdelen, dünya gitti!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiriyor. Kısa bir süre önce alkolü bıraktığını açıklayan ünlü isim, Serbest Vuruş isimli YouTube programına konuk oldu.

Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! 15 ev, gökdelen, dünya gitti!

Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.

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Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! 15 ev, gökdelen, dünya gitti!

"10-11 KATLI GÖKDELENİM VARDI"

Ortaç, "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! 15 ev, gökdelen, dünya gitti!

"10 LİRAYI GERİ ALMAK İÇİN 10 SENEN GİDER"

Öte yandan Serdar Ortaç, daha önce de "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok."

Serdar Ortaç kumarda kaybettiklerini bir bir açıkladı! 15 ev, gökdelen, dünya gitti!

ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan, uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde zor günlerden geçiyor.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yıllar süren mücadelesinden sonra alkole ve sigaraya veda ettiğini açıkladı. MS hastalığı ile boğuşan Ortaç, zorlu sağlık mücadelesine rağmen sahnelerden kopmamıştı. Ancak son dönemlerdeki Harbiye konserinde zorlanan sanatçının, alkol tüketimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olduğu biliniyor.

Harbiye'de sahne aldığı konserde zorlanan Serdar Ortaç, izleyiciler tarafından endişeyle izlenmişti. Sosyal medya ve magazin gündemine sıkça düşen sanatçı, alkol tüketimi iddiaları ile gündem olmuş, bu durum sağlık problemlerini daha da ağırlaştırmıştı.

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