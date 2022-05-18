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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... 'Karabiberim' İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:24

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... 'Karabiberim' İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 45 yaşındaki İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etmişti. Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum." dedi. Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı. Neredeyse hiç değişmeyen İlknur Soydaş için "Adeta zaman onun için durmuş" yorumları yapıldı. İşte Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali...

Serdar Ortaç’ın göbeğinden zeytin yemişliği var... ’Karabiberim’ İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Serdar Ortaç’ın göbeğinden zeytin yemişliği var... ’Karabiberim’ İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 45 yaşındaki İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etmişti.

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Serdar Ortaç’ın göbeğinden zeytin yemişliği var... ’Karabiberim’ İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı. Neredeyse hiç değişmeyen İlknur Soydaş için "Adeta zaman onun için durmuş" yorumları yapıldı.

Serdar Ortaç’ın göbeğinden zeytin yemişliği var... ’Karabiberim’ İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

İşte Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali...

Serdar Ortaç’ın göbeğinden zeytin yemişliği var... ’Karabiberim’ İlknur Soydaş güzelliği ile dudak ısırttı!

Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum."

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