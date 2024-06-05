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Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:38

Serdar Ortaç'tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü. MS hastalığı ile mücadele eden Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeni ile hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan, uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde zor günlerden geçiyor.

Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yıllar süren mücadelesinden sonra alkole ve sigaraya veda ettiğini açıkladı. MS hastalığı ile boğuşan Ortaç, zorlu sağlık mücadelesine rağmen sahnelerden kopmamıştı. Ancak son dönemlerdeki Harbiye konserinde zorlanan sanatçının, alkol tüketimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olduğu biliniyor.

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Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

Harbiye'de sahne aldığı konserde zorlanan Serdar Ortaç, izleyiciler tarafından endişeyle izlenmişti. Sosyal medya ve magazin gündemine sıkça düşen sanatçı, alkol tüketimi iddiaları ile gündem olmuş, bu durum sağlık problemlerini daha da ağırlaştırmıştı.

Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hayranlarını sevindiren Ortaç, alkole ve sigaraya son verdiğini duyurdu.

Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

"İçmezsem hata yapmam" diyerek kendine yönelik eleştirileri kabul eden sanatçı, artık sahneye tertemiz bir sayfayla çıkacağını belirtti.

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