Serdar Ortaç’tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yıllar süren mücadelesinden sonra alkole ve sigaraya veda ettiğini açıkladı. MS hastalığı ile boğuşan Ortaç, zorlu sağlık mücadelesine rağmen sahnelerden kopmamıştı. Ancak son dönemlerdeki Harbiye konserinde zorlanan sanatçının, alkol tüketimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olduğu biliniyor.