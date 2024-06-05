Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
06:38
Serdar Ortaç'tan hayatını değiştiren karar...Tövbe etti!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü. MS hastalığı ile mücadele eden Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sağlık sorunları nedeni ile hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi.