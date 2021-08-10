Acil ameliyata alınan Seren Serengil'den gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil'in zayıflık uğruna bıçak altına yatmasının ardından yaşadığı sağlık problemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor. Ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, ameliyat oldu. Serengil'in ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen sevgilisi Mustafa Tohma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Safra kesesi ameliyatı oldu, vücut toparlayınca yine ameliyat olacak. Dualarınıza ihtiyacı var" dedi.