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Haberler Galeri Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 11:58

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

Acil ameliyata alınan Seren Serengil'den gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil'in zayıflık uğruna bıçak altına yatmasının ardından yaşadığı sağlık problemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor. Ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, ameliyat oldu. Serengil'in ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen sevgilisi Mustafa Tohma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Safra kesesi ameliyatı oldu, vücut toparlayınca yine ameliyat olacak. Dualarınıza ihtiyacı var" dedi.

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

Fazla kilolarından kurtulmak için yıllar önce ameliyat olan Seren Serengil, uzun bir süredir dumping sendromu ile mücadele ediyor. Hızla kilo verdiği için sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından da erken ayrılan Serengil, dün apar topar ameliyat oldu.

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

"ÇOK AĞIR BİR DÖNEM GEÇİRDİ, SAFRA KESESİ ÇALIŞMAYACAK DURUMA GELDİ"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ise Instagram hesabından sunucunun operasyondan çıktığı anın fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında şunları anlattı: "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim.

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Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı.

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu."

Seren Serengil ameliyat oldu! Sevgilisi Mustafa Tohma son sağlık durumunu paylaştı!

"SEVENLERİNİN DUASIYLA İYİ OLACAK"

"İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz."

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