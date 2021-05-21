Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:57

mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan 'in son hali nefes kesti...

50 yaşındaki , bir süredir sağlık sorunlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. "" programında sunuculuk yapan , zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, şimdilerde sevgilisi ile çıktığı tatillerle moral depoluyor. Soluğu geçen günlerde Maldivlerde alan çiftten Seren Serengil, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Serengil'in mor bikinili pozu ise hayranlarından tam not aldı.

Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

"" programında sunuculuk yapan 'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan , 46 kiloya kadar düşmüştü.

Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

Gün geçtikçe daha da zayıflayan , programına da ara vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile 'e gitti.

Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki , yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.

Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor.

SON DAKİKA