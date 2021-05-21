Seren Serengil mor bikinisiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Eleştirileri umursamayan Seren Serengil'in son hali nefes kesti...

50 yaşındaki Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası hızla kilo veren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Bir deri bir kemik kalan ünlü isim, şimdilerde sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı tatillerle moral depoluyor. Soluğu geçen günlerde Maldivlerde alan çiftten Seren Serengil, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Serengil'in mor bikinili pozu ise hayranlarından tam not aldı.