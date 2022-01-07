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Haberler Galeri Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:35

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı verdi. Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası ekranlara geri döndü. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıdı. Serengil, gazetecilerle konuşarak "Şu an sokakta yürüyor olmam bile mucize" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hasta olan ve 47 kiloya düşen Seren Serengil, sağlığına kavuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıyan Serengil, gazetecilerle konuşarak "Şu an sokakta yürüyor olmam bile mucize" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. 50 yaşındaki Seren Serengil bir süre önce riskli bir geri dönüşüm ameliyat geçirmişti.

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Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR
Milliyet'in haberine göre; Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıdı.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

"BİR BUÇUK KİLO ALMIŞIM"

Son durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, ''Ölümden döndüm biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

Bu benim çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik'' ifadelerini kullandı.

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