Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuştu... Geçirdiği zor günleri böyle anlattı ‘Yürüyor olmam bile mucize’

Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı verdi. Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası ekranlara geri döndü. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve arkadaşı Arto ile objektiflere yansıdı. Serengil, gazetecilerle konuşarak "Şu an sokakta yürüyor olmam bile mucize" ifadelerini kullandı.