Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, 'karakteri zayıf' anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.