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Haberler Galeri Seren Serengil'e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...
Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:40

Seren Serengil'e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Seren Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İşte Hadise - Seren Serengil davasındaki son gelişmeler...

Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hadise Açıkgöz'ü avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu temsil ederken, tutuksuz sanık Seren Serengil ile avukatı mahkemede hazır bulundu.

Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

"KARAKTERSİZ KELİMESİ HAKARET DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık.

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Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, 'karakteri zayıf' anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.

Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Müşteki Hadise'nin avukatı Müezzinoğlu ise, "Sanığın savunmaları doğru değildir. Sanık ve aynı programda görev yaptığı arkadaşları sistematik bir şekilde güncel olmayan bir habere dayanarak müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır. Eğer sanık ceza almazsa sürekli bir şekilde müvekkile aynı saldırıları yapmaya devam edecektir. Cezalandırılmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Mütalaa açıklandı
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Seren Serengil'in yorumcu olduğu televizyon programında müşteki Hadise hakkında 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiğini anlattı.

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