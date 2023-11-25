Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi! Reza Zarrab ile yasak aşk haberleri çıkan Hadise hakaret davası açmıştı...

Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
10:40
Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Seren Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İşte Hadise - Seren Serengil davasındaki son gelişmeler...